Al Bluenergy Stadium di Friuli è andato in scena il match Udinese-Fiorentina. La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Luca Pairetto, della sezione di Nichelino ed è terminata con il risultato di 3-0. Il gol, al 10′, Kabasele; al 64′ Davis. In pieno recupero , 9+4, Buska infila il 3-0. A seguito di questo turno, il 27esimo di Serie A Tim, la Fiorentina si ritrova piazzata in 16esima posizione con 24 punti, mentre l’Udinese è decima con 35 punti.

Udinese-Fiorentina, il tabellino

Il primo tempo si chiude sul parziale vantaggio dell’Udinese, momentaneamente a favore dei friulani, grazie al gol di Kabasele.. Dopo un avvio equilibrato, in cui le due formazioni si sono alternate alcune occasioni, tra cui nessuna particolarmente importante, al minuto 10′ è la formazione bianconera a passare in vantaggio. Dagli sviluppi di un corner, Kabasele prende il tempo su Rugani, si proietta verso la porta ed appoggia in rete alle spalle di De Gea. La formazione Viola non si lascia abbattere e per il restante primo tempo tenta di recuperare il risultato. La formazione ospite riesce a procurarsi due chance: una delle quali una punizione per Rolando Mandragora che non riesce però a concludere.

Il secondo tempo vede l’Udinese subito aggressiva e alla ricerca del gol per chiudere il match. Ci prova Zaniolo dopo pochi istante, ma la palla viene intercettata. Dopo pochi istante l’arbitro Pairetto segnala un rigore a favore dell’Udinese. Fallo di Rugani su Davis, Pairetto non ha dubbi, sarà penalty. 2-0. Raddoppia la formazione friulana, lo fa con Keinan Davis dal dischetto. La Fiorentina va subito dopo al tiro con Parisi, palla bloccata dal partorire. Bel tentativo! Nel finale di gara Fiorentina spenta e Senza iniziative, Udinese che prova a tenere il risultato. L’arbitro decreta 5 minuti di recupero e al 90+4 arriva il gol di Buska dell’Udinese. La partita finisce 3-0.

UDINESE, (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski (73′, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis (66′, Buska). Allenatore: Kosta Runjaic. A disposizione: Mlacic, Kamara, Arizala, Camara, Miller, Zarraga, Bayo, Gueye, Buksa, Padelli, Sava, Nunziante.

FIORENTINA, (4-3-3): De Gea; Ranieri, Pongracic(46′, Comuzzo), Rugani, Parisi; Mandragora (71′, Fabbian), Fagioli (89′ Fazzini), Brescianini (46′ Ndour); Harrison, Kean (71′, Piccoli), Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Fortini, Kouadio, Comuzzo, Gosens, Balbo, Fazzini, Ndour, Fabbian, Piccoli, Christensen, Leonardelli.

Reti: 10′; Kabasele; 64′, Davis; 90+4, Buska.

Ammonizioni: 28′, Pongracic (F); 32′, Ehizibue (U); 32′, Parisi (F); 62′, Rugani (F); 80′, Ranieri;

Espulsioni: –