Udinese in inferiorità tutta la gara e il Genoa no perdona: 0-2 al Bluenergy Stadium

Dopo il pari alla prima panchina in Serie A, arriva la prima vittoria di Vieira da allenatore del Genoa. Udinese in 10 per quasi tutta la gara. I liguri ne approfittano e portano a casa un risultato importantissimo.

Udinese-Genoa, Touré lascia in dieci i friulani dopo 4′; Pinamonti regala il vantaggio agli ospiti

Disastrosa partenza dei friulani. Dopo appena 120 secondi dal fischio d’inizio, Tourè è l’uomo della svolta della gara, negativa per i bianconeri, positiva per i rossoblù. Prima un retropassaggio pericolosissimo, poi una gomitata a Zanoli involato verso la porta dell’Udinese, costringono l’arbitro ad estrarre il rosso diretto per il francese, con conseguenze nefaste per la formazione di Runjaić. Il Genoa non resta a guardare e affonda, dopo appena nove minuti, la rete del vantaggio con Pinamonti. L’ex Inter e Sassuolo raccoglie raccoglie una deviazione di Thorsby e non fallisce l’appuntamento con il gol. Timida la reazione dell’Udinese, incapace di impensierire seriamente Leali.

Udinese-Genoa, Zanoli grande protagonista della ripresa

Ripresa non esaltante, con i padroni di casa che tentano, in inferiorità numerica, sporadicamente, di farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore del Grifone. Il raddoppio arriva grazie ad ispiratissimo Zanoli, tra i grandi protagonisti della sfida. Ennesima progressione dalla destra dell’esterno rossoblù, che supera Ebosse e la mette al centro dove trova la sfortunata deviazione di Lautaro Giannetti, che nulla può fare se non lasciar sfilare il pallone nella propria porta a Okoye battuto. Entra Balotelli al 75′. Il Genoa più pericoloso in ripartenza nel finale, ma termina con due reti di scarto e tre punti preziosissimi per la formazione di Vieira.