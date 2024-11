Vogliacco la prende nel finale: pari tra Genoa e Como a Marassi (1-1)

Lo stadio Luigi Ferraris fa da cornice ad un inconsueto anticipo del giovedì. Il Genoa vuole dare continuità alla ritrovata vittoria di lunedì a discapito del Parma ed uscire quanto prima dalla zona rossa della classifica. Il Como vive più o meno una situazione simile, venendo da 3 sconfitte consecutive e con il successo che manca dal 3-2 al Verona del 29 settembre.

Da Cunha manda avanti il Como

Bel Como sin dall’inizio. La squadra di Fabregas prima sfiora la rete con Paz, su cui serve un ottimo intervento di Leali, fino a trovare il vantaggio al 17′: Pinamonti perde palla nella sua trequarti, Paz recupera e serve Da Cunha che dal limite trova la rete e fa 1-0. I padroni di casa provano a reagire e su un ribaltamento di fronte vanno vicini al pari con Ekhator che tenta lo scavetto ma viene prontamente bloccato da Pepe Reina.

Punto prezioso per il Grifone

Piccoli segnali di ripresa nel secondo tempo per i rossoblù ma i lombardi restano assoluti padroni della gara e al 67′ Cutrone raddoppia ma dopo un intervento del VAR, il gol verrà annullato per fuorigioco. I ritmi della gara calano drasticamente e sono poche le occasioni. Ottima opportunità in favore del Como sul destro di Strefezza che si mette in proprio e calcia in diagonale, trovando un’ottima risposta di Leali. Ci crede fino all’ultimo il Genoa e al 92′ trova un incredibile pareggio con Vogliacco che su sviluppi da corner riceve da Pinamonti e in girata batte Reina. Pareggio importantissimo per la stagione dei rossoblù.

Genoa-Como, il tabellino

1-1

Reti: 17′ Da Cunha (C); 94′ Vogliacco (G)

Ammoniti: 32′ Martin (G); 61′ Vogliacco (G); 61′ Goldaniga (C); 73′ Moreno (C); 79′ Kempf (C); 79′ Balotelli (G); 86′ Vasquez (G);

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli(80′ Zanoli), Thorsby, Badelj, Frendrup(72′ Pereiro), Martin(45′ Miretti)(95′ Marcandalli); Ekhator(72′ Balotelli), Pinamonti. A disposizione: Sommariva, Bohinen, Ahanor, Marcandalli, Masini, Kasa, Stolz, Zanoli, Accornero, Pereiro, Miretti, Melegoni, Balotelli. Allenatore: Gilardino.

COMO (4-3-3): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno(82′ Sala); Da Cunha(82′ Braunoder), Engelhardt, Paz; Strefezza(90′ Verdi), Cutrone(85′ Belotti), Fadera(90′ Iovine). A disposizione: Audero, Barba, Braunoder, Iovine, Jack, Mazzaglia, Jasim, Sala, S. Verdi, Belotti, Cerri. Allenatore: Fabregas.