Serie A, Cutrone e Belotti trascinano il Como | Verona battuto 3-2

Como ed Hellas Verona affrontano la gara valida per la 6a giornata di campionato. I lombardi vengono da una grande quanto inaspettata vittoria a Bergamo ai danni dell’Atalanta mentre la squadra di Zanetti vuole decisamente riprendersi dopo la sconfitta casalinga contro il Torino. Primo tempo largamente dominato dai padroni di casa che creano almeno 4 nitide palle gol, 3 delle quali sventate miracolosamente dal portiere veronese. Un monumentale Montipò però può solo rimandare il vantaggio del Como che arriva al 43′ : Fadera imbecca Cutrone che calcia col destro e grazie ad una deviazione di Coppola abbatte il muro gialloblù. Si va negli spogliatoi con la squadra di Fabregas meritatamente avanti. Buon avvio di ripresa dei veneti culminato nel pareggio: Sergi Roberto commette fallo su Lazovic in area e dopo una revisione al VAR, il direttore di gara assegna un calcio di rigore realizzato dallo stesso esterno serbo. Nonostante il pareggio la gara dell’Hellas si complica nuovamente nel giro di pochi minuti con Suslov che rimedia una doppia ammonizione nel giro di 3 minuti che costa l’inferiorità numerica agli ospiti. Il Como rialza definitivamente la testa e al 72′ ritrova il vantaggio: splendida palla di Nico Paz per Cutrone che sigla il 2-1 e la sua doppietta personale. Dopo il raddoppio la squadra di Fabregas resta in controllo della gara con il Verona che prova a spingere senza però trovare un nuovo pareggio. Al minuto numero 89′ arriva addirittura il 3-1 con il neo entrato Belotti che di testa trova il gol della sicurezza. Nel finale arriva il gol dell’Hellas con Lambourde che però non cambia il risultato finale. Seconda vittoria consecutiva per il Como che conferma l’ottimo momento di forma.

Il tabellino:

COMO (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone(91′ Jasim); Strefezza(78′ Da Cunha), Paz(91′ Baselli), Fadera(85′ Mazzitelli); Cutrone(78′ Belotti). A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Jack, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi, Barba. Allenatore: Fabregas.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Daniliuc(88′ Lambourde ), Coppola, Frese; Belayhane, Dani Silva(45′ Duda); Suslov, Kastanos(45′ Mosquera), Lazovic(78′ Livramento); Tengstedt(66′ Magnani). A disposizione: Berardi, Perilli, Faraon Lambourde, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Duda, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Zanetti.

Reti: 43′ Cutrone (C); 52′ Lazovic (V); 72′ Cutrone (C); 89′ Belotti(C); 93′ Lambourde(V)

Ammoniti: 47′ Belayhane(V); 50′ Sergi Roberto (C); 61′ Suslov(V); 75′ Coppola(V);81′ Perrone (C); 84′ Mosquera (V);

Espulsi: 64′ Suslov(V).