Serie A, Cutrone risponde a Piccoli | All’Unipol Domus finisce 1-1 tra Cagliari e Como

Primo punto per Fabregas in Serie A

Alla Unipol Domus il Cagliari cerca conferme dopo l’incoraggiante pareggio dell’esordio mentre sull’altra sponda il Como è a caccia di personalità e soprattutto punti. Inizio gara che vede entrambe le formazioni giocare a viso aperto. La prima grande occasione è rossoblù con Luvumbo che riceve palla da rimessa laterale e decide di mettersi in proprio fino a concludere trovando però la pronta risposta di Reina che devia la conclusione sul palo. Primo tempo scandito da un forte equilibrio rotto al 44′ dai padroni di casa che passano avanti grazie a Piccoli che di testa raccoglie l’appoggio di Luperto e insacca alle spalle di Pepe Reina. Inizio ripresa che vede il Como aumentare i giri del motore a caccia del pareggio che arriva al 53′ con Patrick Cutrone che sugli sviluppi da corner raccoglie il cross di Strefezza e col piatto destro batte Scuffet e rimette tutto in piedi. Secondo tempo che vede una gara ancor più equilibrata tuttavia ritmi più blandi rispetto ai primi 45′ infatti oltre il gol bisogna aspettare il 91′ per vedere una grande occasione con Cerri che spara alto a due passi dal portiere cagliaritano divorandosi il vantaggio. Pareggio più che giusto che in linea di massima accontenta entrambe le parti.

Cagliari-Como, il tabellino:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina(67′ Palomino), Luperto; Azzi, Deiola, Prati(59′ Adopo), Marin, Augello(81′ Obert) ; Piccoli(81′ Pavoletti), Luvumbo(67′ Lapadula). All. Nicola.

A disposizione: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Adopo, Lapadula, Viola, Jankto, Wieteska, Palomino, Pereiro, Pavoletti, Obert, Mutandwa, Felici.

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Dossena(89′ Goldaniga), Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder(45′ Perrone), Mazzitelli(69′ S. Roberto), Da Cunha(58′ Paz); Cutrone, Belotti(58′ Cerri). All. Fabregas.

A disposizione: Audero, Vigorito, Sala, Goldaniga, Gabrielloni, Al-Tameemi, Fadera, Cerri, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Nico Paz.

Reti: Piccoli, Cutrone