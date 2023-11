La dodicesima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria dell’Inter sul Frosinone per 2-0 con le reti di Di Marco e Çalhanoğlu. Tra tutte le partite quella che ha fatto più discutere è stata Milan-Lecce con tante polemiche e un finale elettrico.

Rocchi all’Open Var interviene su Lecce-Milan

Gianluca Rocchi(designatore arbitrale) nel corso della trasmissione di Dazn in collaborazione con la classe arbitrale Open Var ha parlato degli episodi legati a Lecce-Milan in particolar modo concentrandosi sull’espulsione di Giroud e il gol annullato a Piccoli.

Di seguito le parole di Gianluca Rocchi

“Non è giusto e non è bello vedere queste proteste. Dobbiamo essere

severi perché nei numeri generali sono aumentate le proteste. Vogliamo fare un lavoro che viene da un’indicazione della Uefa. Non possiamo accettare più questi comportamenti. L’insulto di Giroud è applicazione del regolamento, assolutamente. Sono aumentate le ammonizioni per proteste, il calcio sui falli di gioco è più fluido”.

“A Lecce lo ‘Step on Foot’ è ancora più marcato, ma per noi quella è una decisione tutto sommato corretta. Ribadisco che non serve la volontarietà. Confermo, non è volontario, sennò sarebbe giallo e fosse violento sarebbe addirittura rosso. Fai fatica ad accettare questo episodio, ma se devi dare una linea uniforme per tutti è più facile sostenere la casistica che andiamo dicendo. Capisco i dubbi sollevati, non è una decisione semplice. Però dico che siamo arrabbiati perché abbiamo letto che basta cadere per ottenere un fallo o un rigore, ma non è così. Non ci fa impazzire l’esagerazione del contatto”.