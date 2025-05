Roma, ancora lontano l’accordo con Svilar: non convince la clausola rescissoria

La Roma di quest’anno deve molto al suo portiere, Mile Svilar. Spesso ha vinto lui le partite, grazie alle parate, così come quelle cinque parate spettacolari e decisive che hanno annichilito una Fiorentina difficile da battere quest’anno. Ciò che inizia a preoccupare è il futuro dell’estremo difensore: ancora non ha rinnovato con la Magica.

Roma, non convince la clausola rescissoria

Le sue prestazioni ormai sempre di livello che hanno stregato non solo la sua squadra, non solo i suoi tifosi, ma anche i top club di tutta Europa che lo stanno cercando. La Roma è a un passo dalla Champions è ha trovato un portiere di estremo livello, affidabile, presente e futuro di un club che adesso sogna di tornare nella competizione Uefa più importante.

Mile ha un contratto con la società giallorossa fino al 2027, e questo già di per sé fa tirare un bel sospiro di sollievo sia alla Roma che alla tifoseria. Il problema dell’entourage del giocatore è il contratto che ha: ha l’ingaggio più basso della rosa, 800mila euro netti. Le due parti, da diverse settimane, stanno lavorando sull’accordo che presto potrebbe portare alla firma e ai festeggiamenti. L’agente di Svilar si trova nella Capitale, dieci giorni fa ha ricevuto l’ultima offerta da Ghisolfi: tre milioni netti a stagione più uno di bonus per cinque anni. Una proposta importante e che se limata leggermente potrà portare al sì. Manca solo un’ultima cosa: l’accordo su quella clausola rescissoria proposta dall’entourage del giocatore e che non convince ancora i dirigenti della Roma.