Como-Parma 1-1: Primo gol in Serie A di Nico Paz. Non basta il tacco di Bonny agli emiliani

Partita divertente fin dai primi minuti di gioco con due squadre che non hanno paura a scoprirsi e provano a vincerla. Passa in vantaggio il Parma con una grande azione in contropiede e un gol altrettanto bello di tacco di Bonny a beffare Audero sul secondo palo al 20′. Al tramonto del primo tempo ci pensa Nico Paz a riportare il Como sul livello del mare. Nella ripresa squadre più stanche e ritmo di conseguenza più lento ma Mihăila colpisce il palo al 61′, secondo legno degli emiliani dopo la traversa presa da Bernabè nella prima frazione di gioco. Si accontentano di un punto le due squadre per muovere un po’ la classifica.

Tabellino del match

COMO (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt, Dossena (85′ Goldaniga), Kempf, Moreno (63′ Sala); Perrone, Sergi Roberto (85′ Gabrielloni); Strefezza (63′ Mazzitelli), Nico Paz, Fadera (77′ Da Cunha); Cutrone. All. Fabregas

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Del Prato, Balogh, Valeri; Bernabè, Sohm (71′ Keita); Almqvist (56′ Man), Hernani (78′ Camara), Cancellieri (56′ Mihăila); Bonny (71′ Charpentier). All. Pecchia

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: 31′ Sohm, 59′ Sergi Roberto, 67′ Mihăila