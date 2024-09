Fantacalcio – Irrompe Gudmundsson! Bene anche Dovbyk e Strefezza; flop Cancellieri

Quinta giornata con molte sorprese; dei big annunciati ad inizio stagione si “presentano” all’appello Dovbyk, alla seconda rete consecutiva, e Gudmundsson che tra infortuni e processi non era ancora riuscito a scendere in campo in questo campionato; il suo esordio scompagina i piani della Lazio e lo pone al vertice della classifica di giornata. Ma vediamo con ordine, ruolo per ruolo com’è andata.

PORTIERI – Nonostante le due reti incassate, Gollini strappa la sufficienza a Venezia e grazie al rigore parato ottiene la fantamedia del 7 piazzandosi al primo posto di giornata tra gli estremi difensori. Alle sue spalle, senza reti al passivo, l’empolese Vasquez, Svilar ed il solito Di Gregorio (zero gol subiti per lui da inizio campionato) con un bel 6,5 di media. A livello prestazionale però è Falcone a meritare il gradino più alto del podio con un ottimo 7,5 (ridotto a 5,5 nella fantamedia a causa delle reti incassate); Alle sue spalle De Gea (fm 6) e Sommer (fm 5), entrambi meritevoli di un 7 in pagella. Flop del quinto turno risulta essere Okoye che incamera 3 reti all’Olimpico e chiude con un 3 di fantamedia; stessa sorte e stessa votazione per il veronese Montipo’. Appena migliore la situazione di Carnesecchi che pur subendo gli stressi gol dal Como riesce a mantenersi mezzo punto sopra (voto 6,5, fm 3,5) con una prestazione decisamente sopra le righe. Insufficienti Ravaglia (5 ridotto a 4 dalla rete subita) e Scuffet che chiude con lo stesso 3,5 del portiere atalantino ma partendo dal 5,5.

DIFENSORI – Un gran gol acrobatico dalla distanza non consente a Zappacosta di evitare la sconfitta della sua squadra ma quantomeno di entrare nel terzetto dei migliori difensori della quinta giornata con un bel 7 trasformato in 10. Con lui il laziale Gila, al primo gol in serie A, e Gabbia che con il suo stacco di testa rovescia i pronostici del derby meneghino. mezzo punto in meno, ma solo per il giallo a suo carico, per il dirimpettaio Dimarco. Note di merito anche per Sergi Roberto che totalizza 7,5 di fantamedia (7 di partenza più ammonizione ed assist), e per Bremer, Pezzella e Dodò, tutti con un 7 in pagella (ridotto a 6,5 da un’ammonizione per il brasiliano della Viola). Giornata da dimenticare per Gulbert e Dawidowicz che sommano un cartellino rosso alla loro prestazione già negativa (4) chiudendo con il più classico dei 3 di fantapagella. Mezzo punto in più per Kolasinac che sfiora la sufficienza (5,5) ma si vede gravare il suo voto dall’autorete sul tiro di Nico Paz e “chiude” con un 3,5 che non gli rende merito. Molto male anche Kabasele che merita un 4 pieno senza malus.

CENTROCAMPISTI – La prima vittoria in A del Como dopo 20 anni porta anche la sua firma; Strefezza con 10,5 (7,5 + bonus gol), è il miglior centrocampista della settimana insieme a Pulisic e Hainaut. Urbanski, Fadera, Baldanzi e Busio si fermano a 10. Mezzo punto in meno per Kastanos che rimedia un’ammonizione. Segnalazione extra per Paz (8,5 con assist) e Anjorin (8 con assist). Solitamente costante nel rendimento, De Roon, anche a causa di un cartellino giallo, chiude all’ultimo posto con 4,5. Stessa voto per Rafia mentre Makoumbou fa anche peggio rimediando il 4,5 senza malus.

ATTACCANTI – Come anticipato è Gudmundsson il Top assoluto di giornata, e quindi anche tra gli attaccanti, con il suo ragguardevole 13,5 frutto di un bel 7,5 corroborato dalla doppietta dal dischetto. Molto bene anche Dovbyk con 11,5 (7,5 più rete ed assist), Sebastiano Esposito e Zapata che totalizzano 10,5 aggiungendo una rete al loro 7,5 di partenza. Tra i migliori, considerando anche la continuità di rendimento, aggiungiamo anche Castro che arriva al 9,5 di fantamedia (7 + gol e ammonizione). Dietro la lavagna finiscono Cancellieri e Pavoletti rispettivamente con 3,5 e 4,5 di fantamedia; il primo rimedia un’espulsione, mentre il sardo un cartellino giallo che vanno a peggiorare le loro medie giù tutt’altro che esaltanti (4,5 e 5).