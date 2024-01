Udinese-Lazio: novità su Samardzic, l’obiettivo del Napoli | Le ultime

Domenica 7 Gennaio ore 15:00 andrà in onda Udinese–Lazio, prima sfida del nuovo anno per entrambe le squadre. Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri, leggermente più preoccupato il tecnico dell’Udinese per la situazione Samardžić .

Udinese-Lazio, Samardžić dalla panchina

Come riportato da lalaziosiamonoi.it, l’ormai partente Lazar Samardžić andrà dritto in panchina nel match fra Udinese e Lazio. Il giocatore ha già fatto le valige e dopo la telenovela estiva con l’Inter è pronto ad abbracciare il Napoli di ADL.