Calciomercato Napoli, ADL prepara gli acquisti: ecco Soumarè e Samardzic

Boubakary Soumarè tentato dalla proposta di vestire la maglia del Napoli. Il club partenopeo “farà un gran calciomercato” a detta del suo presidente Aurelio De Laurentiis. Le aspettative sono alte e il Napoli ha già piazzato due colpi, Mazzocchi e Lazar Samardžić entrambi in fase di chiusura.

Il Napoli che verrà

Come riportato da tuttomercatoweb.com, Aurelio De Laurentiis farà di tutto per migliorare il suo Napoli in questa sessione di calciomercato. Occhi puntati sul giocatore classe ’99, Boubakary Soumarè, giocatore del Leicester, in prestito al Siviglia. Il calciatore andrebbe a sostituire Anguissa, la voglia di andare al Napoli è tantissima e il Siviglia non sta affrontando un bel periodo in campionato. La decisione spetterà ad ADL che qualora confermasse questa trattativa bisognerà decidere se acquistarlo a titolo definitivo o con prestito oneroso. Nelle prossime ore poi si proverà a chiudere l’affare Samardzic, con il Napoli che lo acquisterà per 20 milioni di euro con il centrocampista che andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro.