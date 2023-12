Il Napoli è pronto a tornare sul mercato. Con l’assenza già annunciata di Zambo Anguissa a causa della Coppa D’Africa (13 gennaio/11 febbraio), i partenopei -secondo quanto riporta Il Mattino– sarebbero pronti ad agire sul mercato, il profilo individuato è quello di Boubakary Soumaré del Siviglia, che visto il poco impiego nella squadra spagnola, potrebbe partire.

L’alternativa porta ad un ex Milan

Il nome che circola come opzionale a quello di Soumaré è quello di Aster Vranckx, classe 2002 di proprietà del Wolfsburg che ha già vestito la maglia rossonera nella scorsa stagione, nonostante lo scarso impiego nella passata stagione, è riuscito nelle ultime settimane a scalare qualche gerarchia nella propria squadra, diventando un titolare. Questa estate era anche stato cercato dalla Fiorentina, con la quale non si è riusciti ad arrivare ad una quadra per la finalizzazione dell’operazione.

Elmas vicino all’addio, possibili due acquisti

Eljif Elmas è vicino al Lipsia, e con Anguissa che come detto andrà in Coppa d’Africa, si spiana la strada per un doppio colpo a centrocampo per gli azzurri, con diversi nomi in ballo tra i quali troviamo quelli di Samardzic dell’Udinese, Wieffer del Feyenoord, Hojbjerg del Tottenham e Kjaergaard del Salisburgo.