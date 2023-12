Il Napoli potrebbe un altro pezzo pregiato dopo Kim questa stagione. I partenopei stanno vivendo un’annata complicata dove sono appena stati eliminati clamorosamente 0-4 dal Frosinone in Coppa Italia. Chi può lasciare già a gennaio è Eljif Elmas che sta trovando poco spazio sia con Garcia prima che con Mazzarri dopo, complici anche gli infortuni che non gli hanno permesso di scendere in campo.

C’è l’offerta per Elmas

Il Lipsia ha grande stima del macedone e già in estate ci aveva provato offrendo 30 milioni di euro rispediti, però, al mittente da ADL. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora il club tedesco ha offerto 20 milioni più 5 di bonus considerando che ha il contratto in scadenza nel 2025. Elmas ha già accettato la destinazione e avrebbe dato disponibilità fin da subito a trasferirsi ma prima serve il consenso della dirigenza azzurra.