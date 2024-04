Juventus, si valuta Di Gregorio per il dopo Szczesny | Galliani avvisa i bianconeri

Nonostante la buona stagione giocata, l’avventura di Szczesny alla Juventus sembra ormai essere giunta ai titoli di coda. Non è infatti da escludere che il portiere polacco possa lasciare Torino già a Giugno, ma, in caso di permanenza, la prossima stagione sarà certamente l’ultima in bianconero. Per compensare a questa perdita, Giuntoli avrebbe già in mente il sostituto del portiere ex Roma: Di Gregorio del Monza.

Juventus, ieri sera un incontro tra Giuntoli e Galliani

Dopo una stagione ampiamente soddisfacente condita con ben 14 clean sheets, Michele Di Gregorio è riuscito ad attirare su di sè gli occhi dei club di mezza Europa, che sono pronti a sborsare anche cifre esose per l’estremo difensore ex Inter. In pole position c’è però la Juve, che è l’unica squadra ad aver agito concretamente per il portiere brianzolo.

Come riportato da Nicolò Schira, ieri sera ci sarebbe stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani, e, da quanto emerso, la richiesta dei brianzoli è di circa 20 milioni. Vedremo dunque se la Juventus punterà su Di Gregorio per la prossima stagione o virerà su altri profili.