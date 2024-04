Bologna-Monza 0-0: Di Gregorio rallenta la corsa Champions. Rossoblu a +4 sulla Roma

Nel primo tempo la prima grande occasione del match è per il Bologna al 24′ quando Orsolini salta secco Carboni e piazza sul secondo palo, ottima risposta di Di Gregorio. Risponde il Monza quattro minuti più tardi con Zerbin che serve sulla sinistra Carboni, Lucumì anticipa Djuric ma rischia di farsi autogol se non fosse per l’ottimo riflesso di Skorupski.

Assedio Bologna ma non basta, solo un punto per i rossoblu

I rossoblu continuano a fare la partita e creano diverse occasioni prima con Ferguson al 54′ e poi con uno scatenato Orsolini al 69′ ma c’è sempre il muro Di Gregorio a difendere la porta brianzola. Il Bologna ci prova fino alla fine ma gli uomini di Palladino si difendono con le unghie e con i denti. Finisce 0-0 per la seconda partita di fila per i rossoblu che non riescono più nè a vincere nè a segnare ma vanno a +4 in attesa che giochi la Roma domani a Udine.

Tabellino del match

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Ferguson (62′ Ndoye), Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni (68′ Pedro Pereira); Akpa Akpro (79′ Gagliardini), Bondo (84′ Colombo); Colpani (84′ V. Carboni), Pessina, Zerbin (79′ Maldini); Djuric. All. Palladino

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: 5′ Orsolini, 19′ Akpa Akpro, 33′ Ferguson, 36′ Izzo, 74′ Beukema, 79′ Bondo, 87′ Birindelli, 94′ Ndoye