Napoli, ADL accelera sul mercato | Offerta da 22 milioni per Hancko

Dopo lo scudetto scucito dal petto per consegarlo ai rivali dell’Inter e, nel complesso, una stagione che non sta di certo dando soddisfazioni a De Laurentiis e tifosi, il Napoli è pronto a un totale rifacimento della rosa, che non ha assolutamente rispettato le aspettative preposte dopo il tricolore dello scorso anno.

Napoli, c’è ancora distanza col Feyenoord per Hancko

Sono diversi i giocatori che verranno sostituiti nel corso dell’ormai imminente finestra di mercato in casa Napoli, a partire dalla porta e dal comparto difensivo: da una parte Meret, che è ritenuto tutt’altro che incedibile, dall’altra Natan, che non ha in nessun modo retto il confronto con Kim, che sta facendo rimpiangere i tifosi partenopei nonostante la sua annata negativa in Germania.

Attualmente il Napoli, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ha mosso dei primi passi concreti per il nuovo difensore. L’obiettivo principale è David Hancko del Feyenoord, per il quale è stata presentata un’offerta da 22 milioni, considerati non sufficienti dal club olandese, che chiede per il suo centrale un pacchetto attorno ai 30 milioni.

Inoltre il quotidiano aggiunge: “E chissà che non si possa trovare la tara nel caso in cui si concretizzi pure l’operazione Gimenez (ovviamente a cifre diverse). Si vedrà. A gennaio scorso, l’argentino Nehuen Perez aveva già preparato i bagagli per trasferirsi a Napoli da Udine. Poi l’affare saltò all’ultimo momento con la ripromessa di riparlarne a giugno. DeLa e Pozzo sono rimasti in contatto…”, quindi, se dovesse saltare l’affare col Feyenoord, Nehuen Perez sarebbe la prima opzione per la difesa.