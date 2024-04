Roma, Lukaku vuole restare nella Capitale | La strategia per convincere il Chelsea

Roma, tutto per Lukaku. Ma serve un piazzamento in Champions League

La scommessa Lukaku ha ampiamente ripagato gli sforzi e i sacrifici economici fatti in estate dalla famiglia Friedkin, che, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, è riusciti a portare in giallorosso Big Rom, autore di 18 gol e 4 assist in 41 partite disputate fin ora.

Calciomercato Roma, il Chelsea apre per uno sconto

Per poter trattenere quello che è stato il vero trascinatore di questa Roma, che ha perso tutte le 3 partite giocate senza il belga, i Friedkin sono disposti ad investire una grossa percentuale del budget che avranno a disposizione in estate, ma quasi sicuramente non pagherà i 40 milioni di riscatto, cifra ritenuta troppo onerosa.

Per questa ragione il Chelsea, pur di vendere l’attaccante, avrebbe accettato la richiesta della Roma di ridurre le proprie pretese economiche, anche considerato lo scarso interesse di altri club nei confronti di Lukaku, che ha manifestato il suo interesse di rimanere in Italia.

Resta ancora remota, seppur non impossibile, l’opzione del prolungamento del prestito per un altro anno, alternativa che gioverebbe notevolmente alle casse del club, che dovranno sostenere anche nella prossima stagione i due super-stipendi di Lukaku e Dybala, col quale sono stati aperti i contatti per il rinnovo.