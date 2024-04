Roma da impazzire (2-1) | Mancini e Dybala piegano il Milan e portano i giallorossi in semifinale

Ci siamo, al via la sfida tra Roma e Milan con i giallorossi che vogliono ripetere la gara dell’andata anche se la squadra di Pioli deve vendere cara la pelle considerato che i rossoneri sono all’ultima spiaggia tra Europa League e campionato. La squadra di De Rossi prende subito in mano il pallino del gioco anche se a fare la partita è poi la squadra di Pioli, con la parte destra del campo. Si sblocca subito la gara perchè è Gianluca Mancini a portare in vantaggio i giallorossi dopo una splendida azione di Pellegrini che colpisce il palo ed è abile il difensore ex Atalanta a ribattere in porta e a superare Maignan. Il Milan prova a reagire allo svantaggio ma Leao e Pulisic sembrano essere ancora in giornata no. E allora la Roma ne approfitta e Paulo Dybala firma il 2-0 in contropiede.

Roma-Milan, Dybala da impazzire. Celik che errore

Le emozioni non sono finite però perchè Lukaku in seguito ad un infortunio lascia il campo ad Abraham. Al 30′ arriva però l’episodio che non ti aspetti e che può cambiare la gara perchè viene espulso Celik per un duro fallo commesso nei confronti di Rafael Leao. Roma in 10 uomini. La squadra di Pioli tenta a riaprire la gara e sfiora il gol con un colpo di testa di Loftus-Cheek in posizione molto defilata. Al 36′ il Milan si gioca il primo cambio: fuori Bennacer e dentro Jovic per provare a riaprire i giochi anche se De Rossi tenta la contromossa con Diego Llorente al posto di Paulo Dybala. Dopo ben 7′ minuti di recupero finisce così il primo tempo con la squadra giallorossa in vantaggio di due reti a zero grazie ai gol di Gianluca Mancini e Paulo Dybala.

Inizia la ripresa con Pioli che cambia ancora: fuori Loftus Cheek e Calabria e dentro Chukwueze e Reijnders. Ancora emozioni nel secondo tempo con un occasione per parte con i giallorossi che hanno l’occasione di chiuderla in contropiede con Spinazzola che però spreca tutto a tu per tu con Maignan. Nonostante il doppio vantaggio insiste la Roma, che continua a fare il suo gioco arrembante e ci prova ancora con un bel triangolo tra El Shaarawy e Abraham che a due passi tira alto. Pioli cambia per la terza volta: dentro Florenzi e Okafor e fuori Pulisic e Musah anche se il tempo passa e i giallorossi sono sempre più vicini alla semifinale. Anche la Roma però è stanca, ha speso tanto e allora ecco che De Rossi sostituisce Pellegrini e Bove per Renato Sanches e Angelino. Nel finale il Milan tenta il tutto per tutto con Gabbia che di testa riapre i giochi e batte Svilar. E’ 1-2. 5 sono i minuti di recupero come cinque sono i minuti che separano la squadra giallorossa dalla prossima semifinale contro il Bayer Leverkusen.

Roma-Milan, il tabellino:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala (dal 42′ st Llorente). A disp.: Llorente. All. De Rossi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 1′ st Reijnders), Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (dal 39′ pt Jovic), Musah (dal 24′ st Florenzi); Pulisic (dal 24′ st Okafor), Loftus-Cheek (dal 1′ st Chukwueze), Leao; Giroud. A disp.: Jovic, Reijnders, Chukwueze. All. Pioli

Reti: 11′ pt Mancini, 21′ pt Dybala

Ammoniti: Gabbia, Adli, Jovic

Espulsi: Celik

Recupero: 7′ pt, 5′ st