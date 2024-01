Calciomercato Napoli, ecco perché non si chiude la trattativa Samardzic | ADL ora non può più sbagliare

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce dettagli sul motivo per cui l’accordo per Samardzic non è stato ancora finalizzato: “L’Udinese ha formalizzato la sua prima valutazione per il talentuoso centrocampista serbo di 21 anni destinato a colmare il vuoto lasciato da Elmas, e a essere la futura alternativa a Zielinski. La cifra richiesta è di 27 milioni.

Una distanza colmabile

Tuttavia, questa cifra è trattabile, e non di poco: la distanza con il club può essere ridotta e verrà ridotta. L’accordo potrebbe concludersi intorno ai 20 milioni più eventuali bonus o in quella fascia di prezzo. Al momento, stanno avvenendo discussioni e ci sono dettagli da definire con l’entourage del giocatore, incluso suo padre Mladen. È lo stesso Mladen che, lo scorso agosto, ha sottratto l’accordo già concluso con l’Inter all’ultimo momento, compreso il superamento delle visite mediche da parte di Lazar.