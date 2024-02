Udinese-Monza, probabili formazioni e dove vederla

L’Udinese ospita il Monza al Bluenergy Stadium dopo il match d’andata terminato 1-1 con le reti di Colpani e Lucca. Cioffi è obbligato a fare punti per la salvezza visto che il prossimo match è sicuramente più proibitivo a Torino con la Juve. Palladino, invece, naviga in acque più tranquille ma un’eventuale sconfitta non verrebbe presa bene ai fini della classifica. La partita verrà trasmessa da DAZN sabato 3 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Udinese-Monza

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino