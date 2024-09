Udinese-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Udinese-Salernitana, vincere per rialzare la testa

Archiviato il match con la Roma, l’Udinese vuole tornare a vincere come nelle prime gare di campionato. Diversi i cambi per Runjaic, che lascia fuori Lucca e ritrova Lovric. La gara del Bluenergy Stadium andrà in onda su Canale 20 di Mediaset.

Udinese-Salernitana, le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Davis. Allenatore: Runjaic

Salernitana (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Hrustic, Amatucci, Maggiore; Verde, Simy, Tongya. Allenatore: Martusciello.