Udinese Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La ventiquattresima giornata mette di fronte Udinese e Torino alla Dacia Arena di Udine. I padroni di casa, dopo l’esonero di Gotti, sembrano essersi infiacchiti con soli 4 punti raccolti col nuovo allenatore Cioffi. I bianconeri devono ritrovare la vittoria anche per ricacciare indietro la zona rossa della classifica che si fa sempre più pericolosamente vicina. Il Torino di Juric è invece reduce da due vittorie e un pareggio nelle gare giocate nel 2022 mostrando un gioco in crescita e sempre più vicino alle idee del suo allenatore.

Udinese Torino, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria

Udinese Torino, i precedenti

In 36 incontri avvenuti in terra friulana, l’Udinese ha vinto in 15 occasioni con altrettanti pareggi e 6 vittorie granata. Una di queste è quella dello scorso anno quando al Torino bastò il gol su rigore di Andrea Belotti per sbancare la Dacia Arena. L’anno prima, invece, steso risultato, ma a favore dei bianconeri che passarono con la rete di Okaka.

Udinese Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN