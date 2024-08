UEFA Champions League, in quale fascia le italiane? Ecco le possibili avversarie

La nuova Champions con cinque italiane. Inter in prima fascia, Bologna in quarta.

Si chiude il turno preliminare: la nuova Champions League si appresta ad entrare nel vivo. Cinque italiane, con l’Inter, campione d’Italia in carica, che partirà dalla prima fascia, Milan e Juventus, al rientro nella massima competizione europea dopo l’assenza della passata edizione, dalla seconda, così come l’Atalanta di Gasperini, vincitrice dell’ultima Europa League. Quarta fascia, invece, per il Bologna. Il sorteggio si terrà giovedì 29 alle 18. Di seguito le 36 qualificate divise per fasce:

PRIMA FASCIA:

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

PSG

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

SECONDA FASCIA:

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Bruges

Shakhtar Donetsk

Milan

TERZA FASCIA:

Feyenoord

Sporting Lisbona

PSV

Dinamo Zagabria

Salisburgo

Lille

Stella Rossa

Young Boys

Celtic

QUARTA FASCIA: