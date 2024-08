Juventus, Koopmeiners: “Un sogno, sono nel club più importante d’Italia”

Juventus, Koopmeiners: “La numero 8 è speciale per me. Ho già parlato con Thiago Motta”

Si è conclusa la telenovela dell’estate: Teun Koopmeiners è un nuovo calciatore della Juventus. Il calciatore ha mostrato sin da subito entusiasmo per la nuova avventura, fortemente desiderata, con la maglia bianconera. “Un sogno, sono molto felice e da tempo volevo vestire questi colori. Per me la Juventus è il club più importante d’Italia. L’8 è numero speciale per me, l’ho utilizzato nel mio primo club. Nella Juventus è una maglia importante”.

L’olandese ha poi aggiunto: “Ho parlato di come giochiamo e di come attacchiamo con Thiago Motta. Sicuramente aiuterò anche in fase difensiva, ma vogliamo un gioco offensivo per i nostri tifosi. Sono contento nelle prime due partite di aver visto una squadra che guarda sempre in avanti: è stato un buon inizio”.