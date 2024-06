UEFA EURO 2024, Ahia Croazia! Gjasula la riprende nel recupero e salva l’Albania (2-2)

Si complica il cammino in UEFA EURO 2024 per la Croazia di Dalic. La nazionale croata subito sotto dopo 11′. Cross da destra di Asani su cui si fa trovar pronto Laci, che anticipa Brozovic e infila Livakovic, reo di un grandissimo errore. Comincia l’assedio croato, alla disperata ricerca di un pari che arriva soltanto al 74′. Kovacic avvia, Budimir rifinisce e Kramaric non lascia scampo al portiere. Passano due minuti e arriva il vantaggio. Budimir riceve a sinistra da Gvardiol e la mette in mezzo dove trova una sfortunata carambola conclusa con Gjasula che la manda nella propria porta. Nel finale assedio albanese, concluso con la rete del protagonista del finale di gara, Gjasula, che questa volta la mette nella porta giusta e regala un insperato pari alla propria squadra.

Croazia-Albania, risultato e tabellino

2-2

Reti: 11′ Laci (A), 74′ Kramaric (C), 76′ aut. Gjasula (C), 95′ Gjasula (C)

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (84′ Sosa); Modric, Kovacic, Brozovic (46′ Sucic); Majer (46′ Pasalic), Kramaric (84′ Baturina); Petkovic (69′ Budimir). CT Dalic.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani (85′ Hoxha), Asllani, Laci (73′ Gjasula); Bajrami, Asani (64′ Seferi), Manaj. CT Sylvinho.