UEFA EURO 2024, Akanji sbaglia, Alexander-Arnold no: Inghilterra in semifinale (6-4 d.c.r.)

Squadre molto concentrate fin dai primi istanti a non concedere spazi agli avversari ma nel primo tempo il pallino del gioco è affidato agli inglesi che non trovano sbocchi per mettere in difficoltà la difesa della Svizzera. Inghilterra che, inoltre, protesta per un contatto tra Xhaka e Kane al quarto d’ora nell’area di rigore difesa da Sommer ma per Orsato non c’è nulla.

L’Inghilterra vince ai rigori

Continua a far fatica l’Inghilterra con gli uomini di Yakin sempre molto bravi nelle ripartenze a mettere in difficoltà i centrali di difesa dei Tre Leoni. Al 75′ però arriva la giocata che cambia la partita: Ndoye sulla destra dell’area di rigore mette il pallone tagliato verso la porta di Pickford che trova la deviazione prima di Stones e poi quella vincente da due passi in scivolata di Embolo che fa 0-1. Passano solamente cinque minuti e Saka effettua un tiro rasoterra preciso dai 20 metri che sbatte sul palo e si infila in porta. Si va dunque ai supplementari dove non succede quasi nulla né in un’area né nell’altra. Decisivo l’errore ai rigori di Akanji e Inghilterra in semifinale di EURO 2024.

Tabellino del match

Reti: 75′ Embolo, 80′ Saka

Rigori: Palmer (SI), Akanji (NO), Bellingham (SI), Schär (SI), Saka (SI), Shaqiri (SI), Toney (SI), Amdouni (SI), Alexander-Arnold (SI)

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa (79′ Palmer); Saka, Mainoo (78′ Eze), Rice, Trippier (78′ Shaw); Foden (115′ Alexander-Arnold), Bellingham; Kane (109′ Toney). Ct. Southgate

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye (98′ Zakaria), Xhaka, Freuler (118′ Amdouni), Aebischer (118′ Sierro); Rieder (64′ Zuber), Vargas (64′ Widmer); Embolo. Ct. Yakin

Arbitro: Daniele Orsato

Ammoniti: 32′ Schär, 67′ Kane, 85′ Widmer