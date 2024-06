Danimarca e Inghilterra si sono incontrare per la seconda sfida della fase a gironi. Il match, andato in scena a Francoforte, al Deutsche Bank Park, è appena finito con il risultato di 1-1. La partita è stata gestita dall’arbitro portoghese Soares Dias.

L’altra partita del girone, quella tra Slovenia e Serbia, è finita in parità (1-1). In seguito alle gare di oggi, ecco la classifica aggiornata: Inghilterra (4); Danimarca (2); Slovenia (2); Serbia (1).

PRIMO TEMPO Gli inglesi prendono possesso del match fin dai primi minuti di gioco, tant’è che il gol del vantaggio non tarda ad arrivare, al 18esimo minuto Kane porta in vantaggio l’Inghilterra. Nonostante i numerosi tentativi di trovare il doppio vantaggio, gli inglesi commettono un errore su rimessa laterale e la Danimarca ne approfitta con Hjulmand che, da 20 metri, lancia una palla che insacca in rete. Senza troppi momenti clamorosi, si arriva alla fine del primo tempo, che finisce in parità.

SECONDO TEMPO La seconda parte della gara ha visto gli inglesi dominare nella prima parte, ma poco precisi. Diverse lo occasioni per andare in gol, prima con Rice, poi tre occasioni una dopo l’altra per Saka e infine Bellingham. La Danimarca si rivede sotto porta al 72esimo con Hojbjerg ben servito da Eriksen, ma il portiere inglese non si lascia sorprendere. Ultima frazione di gioco con gli uomini di Siuthgate poco concentrati, i danesi vicino al gol del vantaggio con Guehi. La partita si conclude 1-1. Inglesi fermati dai danesi.

Danimarca-Inghilterra Risultato e tabellino

1-1

Reti: 18′ Kane (I); 34′ Hjulmand (D).

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen (57′ Bah), Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand (82′ Norgaard), Eriksen (82′ Skov Olsen), Hojbjerg, Maehle; Hojlund (67′ Poulsen), Wind (57′ Damsgaard). Ct. Hjulmand

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander Arnold (54′ Gallager) , Rice; Saka (69′ Eze), Bellingham, Foden (69′ Bowen); Kane (69′ Watkins) . Ct. Southgate