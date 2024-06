Al BVB Stadion di Dortmund è andata in scena la sfida Francia-Polonia, terminata 1-1 In contemporanea, sempre per il Gruppo D, sono scese in campo Olanda e Austria. La classifica definitiva è: Austria (6); Francia (5); Olanda (4); Polonia (1). Eliminate Polonia e Olanda. Al prossimo turno, quarti di finale, andranno Francia e Austria.

PRIMO TEMPO Francia e Polonia chiudono il primo tempo sullo 0-0. Le due formazioni non riescono a trovare il gol. Nella prima frazione di gioco la Francia ha avuto la meglio creando tante occasioni. Nonostante siano state tante le occasioni create da Mbappé e compagni, sopratutto sulla fascia sinistra, si sono ritrovati contro una Polonia attenta, soprattutto con il portiere Skorupski.

SECONDO TEMPO La seconda frazione di gioco inizia con una grande occasione per la Polonia, ma subito dopo arriva il gol della Francia con il rigore tirato da Mbappe. La Francia si porta in vantaggio. La Polonia non perde la concentrazione e tiene testa alla forza e alle occasioni che gli uomini di Deschamps. Al 79′ Lewandowski ritrova il pareggio su rigore. La gara, finisce così, Francia agli ottavi.

Francia-Polonia, risultato e tabellino

1-1

Reti: 56′ Mbappe – rigore – (F); 79′ – rigore – Lewandowski R. (P)

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté (Griezman), Rabiot (Csmavinga), Tchouameni (Fofana); Dembélé (Kalo Muani), Mbappé, Barcola (Giroud). Ct. Deschamps



POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, S. Szymanski (Swiderski), Zielinski, Zalewski (Skoras); Urbanski, Lewandowski. Ct. Probierz