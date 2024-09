UEFA: “Milan e Inter hanno raggiunto gli obiettivi. Roma, multa da 2 milioni di euro”

Controllo Uefa per Milan,Inter e Roma

“La Prima Camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione 2023/24 o che erano in regime di conciliazione durante la stagione 2023/24.Per la prima volta, il CFCB ha valutato i club in base alla nuova regola Cost Squad che viene progressivamente implementata nell’arco di tre anni. Nel 2023, i club hanno dovuto raggiungere un rapporto pari o inferiore al 90%. Il rapporto scenderà poi all’80% nel 2024 e infine al 70% nel 2025.

Tutti i club hanno ottenuto un rapporto costi-squadra entro il limite del 90% applicabile per la stagione 2023/24. Tuttavia, due club, l’Aston Villa (ENG) e l’Olympique de Marseille (FRA), sono stati multati dalla Prima Sezione della CFCB rispettivamente di 60.000 e 20.000 euro per la tardiva presentazione delle loro informazioni finanziarie.La CFCB First Chamber ha continuato a monitorare i 10 club che erano sotto regime di conciliazione durante la stagione 2023/24″.

UEFA, c’è il comunicato

“Milan, Inter, Monaco, Olympique Marsiglia, PSG, Besiktas, Trabzonspor e Anversa hanno raggiunto tutti gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l’anno finanziario 2023. La Roma ha leggermente sforato l’obiettivo intermedio ed è quindi stata multata con 2 milioni di euro”. Inter e Milan, quindi, sono rientrati all’interno dei parametri pattuiti, mentre la Roma ha “leggermente sforato”.

Con questa nota la Uefa ha comunicato come le squadre italiane siano a posti con i conti, anche se la famiglia Friedkin abbia leggermente sforato anche se di pochissimo.