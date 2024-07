UFFICIALE – Roma, ecco Soulè | L’argentino arriva a titolo definitivo dalla Juventus

E’ arrivata l’ufficialità del passaggio di Matias Soulè alla Roma. Il club bianconero ha annunciato con un comunicato il trasferimento dell’argentino al club giallorossa.”Soulé si trasferisce a titolo definitivo all’AS Roma. Si dividono le strade di Matias Soulé e della Juventus. È ufficiale infatti il passaggio del calciatore classe 2003 all’AS Roma”.

Roma, colpo Soulè | Trasferimento a titolo definitivo

Questo il comunicato del club bianconero: “Per Matias è pronta una nuova esperienza dopo aver disputato la scorsa stagione in prestito al Frosinone, con il quale ha collezionato 39 presenze totali fra Serie A e Coppa Italia (3) mettendo a referto 11 reti e 3 assist.

Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2020, Soulé viene inserito, a soli 17 anni, nell’Under 19 bianconera per poi passare, l’annata successiva, in seconda squadra esordendo tra i professionisti e mettendo in mostra tutto il suo talento. A fine novembre 2021 poi per Soulé anche la gioia dell’esordio in Prima Squadra in quel di Salerno nel match di Serie A vinto 2-0 dalla Juventus. Prima dell’esperienza a Frosinone, un’annata in pianta stabile con i più grandi a Torino realizzando anche una rete all’Allianz Stadium nella sfida contro la Sampdoria. Ora, di fronte a lui, una nuova avventura”.