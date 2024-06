Ungheria-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla

La prima giornata del girone A si completa con la sfida tra Ungheria e Svizzera. Il miglior piazzamento nella storia degli Europei è un terzo posto che risale alla prima partecipazione nel 1964. La Nazionale elvetica, invece, aveva eliminato la Francia ai rigori ad Euro2020 per poi fermarsi ai quarti contro la Spagna sempre ai rigori. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo sabato 15 giugno alle ore 15.

Probabili formazioni Ungheria-Svizzera

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Balogh, Lang; Nego, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All. Marco Rossi

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye; Okafor, Embolo. All. Murat Yakin