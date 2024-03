Union Berlino-Borussia Dortmund, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

L’Union Berlino, guidata da Bjelica, affronta il Borussia Dortmund in un momento cruciale, puntando a consolidare il proprio vantaggio sulla zona retrocessione grazie a una serie di risultati positivi. Tuttavia, l’assenza per squalifica di Robin Gosens rappresenta una sfida significativa. Il Dortmund, dal canto suo, cerca di recuperare da una serie di risultati deludenti, con l’assenza di Donyell Malen che impone a Sancho e Reus un ruolo chiave per invertire la tendenza.