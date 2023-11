La squadra valenciana arriva a questa sfida dopo la beffa dell’ultimo turno, avendo pareggiato contro il Bilbao facendosi segnare la rete del 2-2 proprio nei minuti finali. Mentre il Granada continua a non convincere e nell’ulti a giornata ha perso in casa per 2-3 contro il Villaraeal. Il match sarà visibile su Sky Sport.

Valencia-Granada, le probabili formazioni

Valencia (4-2-3-1): Mamardashvili, Thierry, Mosquera, Gabriel, Gaya; Pepelu, Guerra; Perez, Lopez, Amallah; Yaremchuck. Allenatore: Baraja

Granada (4-4-2): Ferreira, Torrente, Miquel, Rubio, Neva; Alvaro, Gumbau, Villar, Bryan; Boyè, Uzuni. Allenatore: Paco Lopez