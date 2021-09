Valentino Rossi: “Abbiamo tante offerte interessanti”

Mancano solamente quattro gare alla fine del motomondiale e della carriera di Valentino Rossi. Nelle settimane scorse il nove volte campione iridato ha annunciato che a fine stagione avrebbe appeso la sua moto al chiodo, complice la stagione sottotono disputata dal 42enne di Tavullia. L’ultima gara disputata, a Misano, ne è la conferma, con un anonimo 17esimo posto che poco si abbina alla caratura del leggendario pilota italiano.

In molti si chiedono quale sarà il futuro di Rossi. Vale non è solo un appassionato delle due ruote, ma anche delle quattro ruote e non l’ha mai nascosto. Probabilmente, come rivelato anche dallo stesso pilota, nel 2022 lo vedremo al volante di una vettura da corsa.

Le offerte non mancano e starà a lui decidere in quale campionato impegnarsi. “Abbiamo un sacco di offerte interessanti” ha dichiarato Valentino a Sky Sport MotoGP. “Si può fare un programma interessante per l’anno prossimo, ma devo ancora decidere il campionato in cui correrò. Comunque, penso saranno delle gare endurance con delle macchine GT. Ci sono diverse possibilità, perché ci sono tanti campionati diversi. Stiamo cercando di capire con che macchina gareggiare”.

Gerhard Berger: “Valentino Rossi nel DTM? Stendiamo un tappeto rosso”

Nel ventaglio delle alternative ha provato a inserirsi nelle ultime ore il DTM, attraverso le parole di Gerhard Berger.

L’ex pilota Formula 1, ora boss della serie tedesca, ha strizzato l’occhio al nove volte campione del mondo: “Sarebbe fantastico se Valentino si unisse a noi al termine della sua carriera motociclistica” ha dichiarato l’austriaco a OE24.at. “Anche lui sarebbe interessato e noi stenderemmo un tappeto rosso per lui”.

Berger non vuole affrettarsi: “Attendiamo che finisca la sua stagione in MotoGP. Sta mettendo in piedi un suo team, ma noi saremmo felici di averlo con noi” ha concluso l’ex ferrarista.