Venezia Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La ventiseiesima giornata di serie A propone uno scontro salvezza che potrebbe essere determinante per le squadre coinvolte e non solo. Al Penzo si sfidano infatti il Venezia, terz’ultimo alla pari con il Cagliari, a quota 21 punti e il Genoa, penultimo a quota 15 punti. Un’eventuale vittoria dei padroni di casa, toglierebbe molte delle residue speranze di salvezza ai rossoblu che però, dal canto loro, con i 3 punti in tasca, potrebbero rientrare pienamente in corsa.

Venezia Genoa, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Johnsen

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Gudmundsson, Yeboah; Destro

Venezia Genoa, i precedenti

Di 7 scontri giocati in laguna 4 sono stati vinti dal Venezia, 1 dal Genoa e ci sono stati 2 pareggi. Tutti i precedenti sono decisamente datati: l’ultimo risale alla stagione 62/63 e finì con il punteggio di 0-0. Stesso risultato della sfida di andata tra le due squadre, disputata a Marassi.

Venezia Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN