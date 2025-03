Venezia – Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Mezzogiorno di fuoco a Venezia, dove i lagunari ospitano il Napoli in cerca di punti preziosi per la corsa Scudetto. Nella ventinovesima giornata di Serie A, Antonio Conte dovrà ancora fare a meno dell’indisponibile Anguissa, ma può contare sul generoso scozzese Gilmour in mediana; in attacco, il tecnico salentino conferma la coppia d’attacco Raspadori – Lukaku. Squalificato Yeboah, Di Francesco pare orientato a schierare Oristanio e Maric come tandem d’attacco per completare il 3-5-2 contro il quale affronterà gli ospiti. La partita, in programma alle 12:30 di domenica 16 marzo, sarà visibile su DAZN e sul canale 214 di Sky (DAZN 1).

Venezia – Napoli, le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.