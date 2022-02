Venezia Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sfidandosi avevano aperto il campionato e ora, dopo 23 giornate, si ritrovano nel girone di ritorno Venezia e Napoli. I partenopei, dopo un momento buio a cavallo delle vacanze natalizie, si sono ripresi con 3 successi consecutivi nelle ultime 3 giornate. Ma le buone notizie arrivano soprattutto dall’infermeria con Spalletti che ha potuto ritrovare Osimhen, ancora a caccia del gol dal suo rientro in campo. Momento diametralmente opposto per i ragazzi di Paolo Zanetti a cui la vittoria manca da fine novembre (successo di misura contro il Bologna) e la distanza dalla terz’ultima in classifica si è pericolosamente assottigliata (il Cagliari è ora solo a -1).

Venezia Napoli, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Venezia Napoli, i precedenti

In serie A ci sono stati solo 6 precedenti in laguna con 2 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e una vittoria azzurra. Tutti i precedenti risalgono agli anni ’40 o agli anni ’60. L’ultimo scontro che si giocò finì 0-0 nella stagione 66/67. Con lo stesso risultato terminò anche l’ultima sfida giocata al Penzo, in serie B, nella stagione 03/04. All’andata, invece, prevalse il Napoli per 2-0 con le reti di Insigne ed Elmas.

Venezia Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN