Ciro Immobile sta facendo discutere in questo periodo e non solo i tifosi biancocelesti. E di questo ha parlato anche Nicola Ventola alla Bobo TV visto che Vieri, Ventola, Adani e Cassano hanno discusso dell’attaccante biancoceleste.

Ventola: “Nel calcio ci vuole riconoscenza”

E proprio di questo ha parlato l’attaccante ex Bari Nicola Ventola: “Nel calcio ci vuole riconoscenza che non vuol dire farlo giocare per forza per tutto quello che ha fatto. Vuol dire anche che se Sarri pensa che Immobile non sia indispensabile, deve parlare chiaro. Cosi il giocatore lo metti in difficoltà, perché se non sa se gioca si innervosisce. Il tecnico e la società devono prendere una decisione su un giocatore che ha fatto la storia della Lazio. Se lo devi far giocare, mentre Sarri pensa che non è in grado di farlo in questo momento, è meglio che si mettano le cose in chiaro. L’ha vissuto Bobo Vieri all’Inter e l’hanno vissuto tanti altri campioni”.