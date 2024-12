Verona-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Zanetti opta per Tengstedt come punta, supportato da Suslov, Kastanos e Lazovic sulla trequarti. In mezzo al campo Serdar e Belahyane. Nell’Empoli c’è Pellegri nel ruolo di terminale offensivo. Alle sue spalle agiranno Esposito e Maleh. Sfida importante per entrambi, con i toscani che vorranno trovare continuità, data anche l’ottima qualificazione ottenuta in Coppa Italia contro la Fiorentina, e la formazione scaligera chiamata a ritrovarsi dopo tre sconfitte consecutive.

Verona-Empoli, le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Pellegri. All. Nicola.