Coppa Italia, l’Empoli batte la Fiorentina ai rigori e vola ai quarti di finale (5-6 d.c.r) | Brilla Sebastiano Esposito

Fiorentina ed Empoli si danno battaglia nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I Viola tornano in campo dopo il malore che ha visto protagonista Edoardo Bove. È stato lo stesso talento classe 2002 a spronare la squadra ad affrontare la sfida. I tifosi gigliati, nel frattempo,organizzano una spettacolare coreografia per celebrare il loro centrocampista, un tributo che risuona potente nei momenti che precedono il fischio d’inizio del derby toscano. L’Empoli arriva alla gara dopo aver superato il Catanzaro (4-1) e il Torino (2-1) nei turni preliminari. La sfida inizia col botto e si sblocca in favore degli ospiti dopo appena 4′ : Martinez Quarta rinvia male colpendo Henderson, sulla palla arriva Ekong che col destro batte Terraciano. Bel gesto dell’attaccante svedese che va ad esultare sotto la Fiesole mimando il numero 4 in onore di Bove, sentito applauso da parte dei tifosi viola. Rispondono subito i padroni di casa che al 17′ vanno ad un passo dal pareggio con Kean che, su un colpo di testa su assist di Dodo, colpisce incredibilmente la traversa. La squadra di Palladino continua a spingere alla disperata ricerca del pari, senza tuttavia trovarlo. La prima frazione si chiude col parziale di 0-1 in favore dell’Empoli.

Fiorentina-Empoli, pareggio pirotecnico

Inizio ripresa che vede i padroni di casa in assoluto dominio, che si concretizza al 59′ grazie il Tap-in di Moise Kean, dopo la parata di Seghetti sul destro di Sottil. Si stappa definitivamente la gara e al 70′ la Viola firma il sorpasso : Sottil riceve palla sulla sinistra e con un bel destro sul secondo palo trova il 2-1. Reazione immediata dell’Empoli che dopo appena 5′ rimette in equilibrio il match: Henderson recupera su un errore d’impostazione da parte di Dodo e imbuca verso Esposito, il 99 empolese stoppa alla grande e con uno scavetto batte Terracciano. Nonostante i tanti ribaltamenti di fronte nel finale, la gara si chiude sul 2-2 e si deciderà ai calci di rigore. Dagli undici metri è decisivo l’errore di Kean mentre per gli ospiti lo è la realizzazione di Sebastiano Esposito. L’Empoli approda ai quarti di coppa Italia dove affronterà la vincente di Juventus-Cagliari

Fiorentina-Empoli, il tabellino:

2-2 (3-4 d.c.r)

Reti: 4′ Ekong (E); 59′ Kean(F); 70′ Sottil (F); 75′ S. Esposito (E)

Ammoniti: 36′ Marianucci (E); 73′ Gosens (F);

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo,Ranieri, Gosens(74′ Parisi); M. Quarta(52′ Richardson), Cataldi; Colpani(52′ Ikoné), Beltran(74′ Gudmundsson), Sottil; Kean(Kouamé). A disposizione: De Gea, Martinelli, Kayode, Parisi, Pongracic, Moreno, Biraghi, Adli, Richardson, Ikoné, Kouamé, Gudmundsson, Rubino. Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli(63′ Viti), Tosto; Ebuehi, Henderson, Belardinelli(63′ Maleh) , Cacace(63′ Pezzella); Sambia(82′ Gyasi), S. Esposito, Ekong; Solbakken(74′ Colombo). A disposizione: Vasquez, Brancolini, Viti, Goglichidze, Pezzella, Maleh, Anjorin, Gyasi, Bacci, Colombo, Konate, Pellegri. Allenatore: D’Aversa