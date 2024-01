Fiorentina-Inter, Lautaro Martinez regala la vetta ai nerazzurri. Errore dal dischetto per Gonzalez

L'Inter vince nel segno di Lautaro e Sommer e si riporta in testa alla classifica in vista del big match di San Siro contro la Juventus

La solita Inter cattiva e concreta approccia la partita perfettamente, prima due grandi occasioni con Lautaro e Carlos Augusto, al minuto 15 è proprio il capitano nerazzurro a sbloccare il match, gran colpo di testa in anticipo su calcio d’angolo che non da scampo a Terracciano. Primo tempo sotto controllo per gli uomini di Inzaghi, se non per un controllo VAR su un contatto Bastoni-Ranieri più che sospetto, sul quale non mancheranno polemiche nel post gara.

Fiorentina-Inter, i nerazzurri soffrono ma sbloccano al 15′

Inizio di secondo tempo abbastanza tranquillo, con i padroni di casa che attuano un buon possesso palla senza mai rendersi particolarmente pericolosi. L’episodio avviene al 76′, uscita precipitosa di Sommer che colpisce Nzola anziché il pallone, dopo il consulto VAR, Aureliano assegna il calcio di rigore ai Viola, dal dischetto si presenta Nico Gonzalez, che però si fa ipnotizzare dal portiere svizzero. Nel finale non basta il cuore della Fiorentina che spreca diverse occasioni con l’attacco della squadra di Italiano.

TABELLINO:

Reti: 15′ Lautaro

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Quarta, Parisi (89′ Milenkovic); Arthur (46′ Lopez), Duncan (82′ Mandragora); Ikonè (60′ N. Gonzalez), Bonaventura, Beltran (82′ Barak); Nzola. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (82′ Bisseck), de Vrij, Bastoni (60′ Acerbi); Darmian (60′ Dumfires), Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram (60′ Arnautovic), Lautaro. All. S. Inzaghi.

Ammoniti: Bastoni, Ikonè, Sommer, Pavard, Mandragora

Recupero: 2′ pt, 5′ st.