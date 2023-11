Fiorentina-Genk, le ultimissime sulle formazioni

Viola alle prese con una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale per il proprio cammino in Conference League. Italiano ripunta sul 4-2-3-1. Milenkovic e Martinez Quarta centrali di difesa, davanti a Terraciano, sostenuti sugli esterni da Parisi e Biraghi. Centrocampo affidato ad Arthur e Mandragora, alle spalle di Kouamé, Bonaventura e Gonzalez posti sulla trequarti. In avanti il solo Nzola. Panchina per Beltran.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

GENK (4-3-3): Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil. All. Vrancken.