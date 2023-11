La Fiorentina, padrona di casa, affronta il Genk in un match decisivo di Europa Conference League il 30 novembre 2023 alle 21:00. Occupando attualmente la prima posizione nel Gruppo F, i viola potrebbero assicurarsi un posto nei sedicesimi di finale con una vittoria, mentre il Genk, a soli due punti di distanza, punta a mantenere vive le proprie speranze di qualificazione

Fiorentina-Genk, Comparazione Quote

Nella sfida attesissima tra Fiorentina e Genk, i bookmakers presentano quote diverse, riflettendo le loro valutazioni sulle probabili dinamiche del match. Ecco la comparazione quote dell’incontro:

Snai : Fiorentina (1): 1.50 Pareggio (X): 4.25 Genk (2): 5.50

: Gol Gol : Fiorentina (1): 1,52 Pareggio (X): 4.35 Genk (2): 5.20

: Sportbet : Fiorentina (1): 1,52 Pareggio (X): 4.35 Genk (2): 5.20

:

La squadra di Italiano per consolidare il primato

La Fiorentina, finalista dell’ultima edizione dell’Europa Conference League, sta attraversando un periodo difficile in Serie A, perdendo quattro delle ultime cinque partite. L’allenatore Vincenzo Italiano ha espresso preoccupazione per l’efficacia offensiva della squadra, evidenziata dalla sconfitta per 1-0 contro il Milan nel loro ultimo incontro in campionato​​. Per la Fiorentina, Luca Ranieri dovrebbe rientrare dopo una sospensione, mentre Michael Kayode potrebbe tornare da un infortunio alla caviglia. In attacco, M’Bala Nzola potrebbe partire titolare. La squadra dovrà fare a meno ancora una volta di Dodo e Gaetano Castrovilli, out entrambi per infortunio. Italiano in conferenza ha annunciato le assenze di Bonaventura (per un affaticamento) e Mandragora (per febbre).

Il Genk vuole rimanere in scia

Dall’altra parte, il Genk, attualmente sesto nella Pro League belga, arriva da una sconfitta per 1-0 contro lo Standard Liegi. Nonostante ciò, il loro rendimento in Europa Conference League è stato più positivo, con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite​​. Il Genk dunque potrebbe essere privo di Daniel Munoz, influenzato, ma dovrebbe schierare Bryan Heynen a centrocampo e Joseph Paintsil, Tolu Arokodare e Andi Zeqiri in attacco.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genk

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Kouamè; Nzola. All. Italiano

Genk (4-3-3): Vandevoordt, El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga, Heynen, Galarza, El Khannouss, Oyen, Zeqiri, Paintsil. All. Vrancken.

Fiorentina-Genk: Pronostico consigliato e analisi finale