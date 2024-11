Morata e una doppietta di Reijnders affondano l’Empoli (3-0)

San Siro fa da cornice alla sfida tra Milan ed Empoli, valida per l’anticipo della 14a giornata di Serie A. I rossoneri cercano conferme dopo la vittoria in Champions ai danni dello Slovan Bratislava e soprattutto vanno a caccia di un successo che in campionato manca dalla trasferta di Monza del 2 novembre. Situazione analoga per gli ospiti che si stanno rendendo protagonisti di un ottimo avvio di stagione, ritrovandosi solamente a -3 dagli avversari odierni.

Milan-Empoli, Il Diavolo vince e convince

Buon avvio per i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio in almeno un paio di occasioni, fino a trovarlo al 19′ con Alvaro Morata che sfrutta un rimpallo sulla conclusione di Leao e col destro fa 1-0. La squadra di Fonseca continua a spingere sull’acceleratore e al 43′ raddoppia: contrasto aereo tra Pulisic e Viti, il pallone arriva a Reijnders che con un gran destro al volo trova il bis. La prima frazione si chiude sul parziale di 2-0. Nella ripresa rialza la testa l’Empoli che al 54′ sfiora la rete con un gran sinistro da fuori di Maleh, l’occasione però si infrange sulla traversa. Dopo lo spavento il Milan riesce a gestire molto bene la partita fino a calare il tris al 69′: Reijnders si mette in proprio e arrivato in area conclude alle spalle di Vasquez, trovando la sua doppietta personale e soprattutto il 3-0 rossonero. Grande prestazione condita dai 3 punti per gli uomini di Fonseca che si avvicinano alla zona Champions. Brutta battuta d’arresto invece per l’Empoli che però continua ad avere un’ottima classifica.

Milan-Empoli, il tabellino:

3-0

Reti: 19′ Morata (M); 43′, 69′ Reijnders (M);

Ammoniti: 24′ Gabbia (M); 35′ Colombo (E); 57′ Musah (M); 67′ Henderson (E);

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia(75′ Pavlovic), Thiaw, Theo Hernandez; Fofana(75′ Loftus-Cheek), Reijnders; Musah(75′ Chukwueze), Pulisic, Leao(84′ Camarda); Morata(81′ Abraham) A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Chukwueze, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze(71′ Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin(66′ Esposito), Henderson, Pezzella(46′ Cacace); Colombo(46′ Solbakken), Maleh; Pellegri(75′ Ekong) A disposizione: Perisan, Seghetti, Sambia, Cacace, Belardinelli, Solbakken, Ekong, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, Konate, Esposito. All. Roberto D’Aversa