Pazzo Milan a Bratislava (2-3) | A segno Leao, Pulisic e Abraham

E’ un Milan all’arrembaggio quello a Bratislava e che ha bisogno di una vittoria dopo il pareggio deludente contro la Juventus. Detto, fatto seppur con qualche sofferenza di troppo. La partita dei rossoneri si sblocca al 21′ grazie a Pulisic che con un diagonale trafigge il portiere del Bratislava.

Bene il Milan ma difesa da rivedere

Nemmeno il tempo di festeggiare però, perchè è Barseghyan a riportare le cose in parità. Poche cose cambiano finchè Fonseca non schiera Rafael Leao. Ed è proprio lui a portare in vantaggio il Milan al minuto 68′. Il Milan spinge ancora e dopo 180 secondi trova il tris con Abraham che chiude di fatto la partita nonostante il Bratislava nel finale accorci il risultato. 3 punti importanti per i rossoneri che danno morale in chiave campionato.