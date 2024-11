Reijnders sicuro: “Al Milan sto benissimo, tocca a me continuare così”

Tijjani Reijnders, uno dei giocatori più in forma del Milan in questa stagione, ha condiviso le sue impressioni dal ritiro della nazionale olandese in un’intervista a Ziggo Sport, successivamente riportata da “Milannews.it”. Il centrocampista si è espresso sul suo momento positivo in rossonero e del gol segnato contro il Real Madrid al Bernabeu in Champions League: “Dopo il gol al il Real il mio telefono squillava senza sosta. Nel post partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo o rischi di esaltarti troppo e non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte”, ha detto scherzando. La mezz’ala olandese ha poi commentato la possibilità di giocare in nazionale accanto a Frenkie de Jong, mostrando grande disponibilità tattica:

“Se posso coesistere con De Jong? La decisione spetta all’allenatore. Ovviamente la cosa più importante è giocare per la nazionale olandese. Sta a me dimostrare in ogni partita che merito un posto da titolare. Posso giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo, non ho una posizione preferita.”

Il rinnovo con il Milan si avvicina

Non è un segreto che il Milan stia lavorando al rinnovo del contratto di Reijnders. Le trattative tra il club e l’entourage del giocatore olandese sembrano procedere a buon ritmo, e l’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve. In questa stagione, Reijnders sta senza dubbio dimostrando il suo valore, avendo messo a referto già 4 reti in tutte le competizioni. Il club ha tutte le intenzioni di blindarlo, difatti il centrocampista è diventato una pedina fondamentale per il Milan e, a quanto pare, la sua avventura in rossonero è destinata a proseguire ancora a lungo.