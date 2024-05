La Lazio saluta l’Olimpico con un pareggio (1-1) | Alla rete di Zaccagni risponde Viti

In un Olimpico gremito per il ritorno di Sven Goran Eriksson, allenatore che ha allenato la Lazio dal 1997 al 2001, scendono in campo i biancocelesti per la sfida contro il Sassuolo. La squadra di Tudor ritrova Immobile dal 1′ anche se la partita resta bloccata soprattutto nel primo tempo, quando i biancocelesti non riescono a trovare il gol.

Lazio, apre Zaccagni ma non basta

I biancocelesti però passano in vantaggio al 60′ quando Zaccagni porta in vantaggio la squadra di Tudor. Dopo 6 minuti più tardi arriva il pareggio del Sassuolo con Viti che batte Provedel e rimette le cose in pari. Termina così con un pari l’ultima di campionato per i biancocelesti che confermano il settimo posto.