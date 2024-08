Verona-Juventus 0-3: Vlahovic si sblocca e raddoppia il conto. Bianconeri a punteggio pieno dopo due giornate

Altri tre punti per i bianconeri che si portano attualmente primi in classifica e unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate

L’equilibrio tra le due squadre dura fino al 28′ quando Locatelli recupera il pallone su Duda nella metà campo avversaria, Yildiz imbuca per Vlahovic che stoppa col destro e batte Montipò con il mancino sull’ostruzione di tre giocatori del Verona. Al 39′ c’è il raddoppio della Juve ma soprattutto la prima gioia personale per Savona che riceve un cross in area di Mbangula e segna con un pallonetto di testa sul secondo palo.

Vlahovic trascina la Juve con una doppietta

Al 52′ Mbangula sfida Tchatchoua nell’uno contro uno in area, il belga va via ma viene steso dal terzino gialloblu. Dagli undici metri Vlahovic spiazza Montipò e fa 3-0 per la Juve. I bianconeri gestiscono senza troppi affanni e concedono solo un’occasione al Verona al minuto 83 con Di Gregorio provvidenziale su Tengstedt a pochi metri dalla porta. La Juve vince nuovamente 3-0 e resta la squadra più convincente di queste prime due giornate ma domenica ci sarà la sfida affascinante allo Stadium contro la Roma.

Tabellino del match

Reti: 28′ 53′ Vlahovic, 39′ Savona

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani (56′ Frese); Tchatchoua, Duda (85′ Dani Silva), Belahyane, Lazovic (64′ Harroui); Suslov, Livramento (56′ Alidou); Mosquera (56′ Tengstedt). All. Zanetti

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (77′ Kalulu), Gatti (85′ Danilo), Bremer, Cabal (77′ Rouhi); Fagioli, Locatelli; Cambiaso (85′ Anghelè), Yildiz, Mbangula (68′ Douglas Luiz); Vlahovic. All. Thiago Motta

Arbitro: Antonio Giua

Ammoniti: 52′ Tchatchoua, 52′ Duda