Verona in campo con il 4-2-3-1. Baroni lancia Magnani e Hien centrali di difesa, con Tchatchoua e Terracciano sulle corsie laterali, torna tra i convocati Davide Faraoni. Fuori Duda, a centrocampo spazio per Folorunsho e Hongla. Alle spalle della punta, Djuric, dentro Ngonge, Suslov e Saponara.

Out Dia, fuori per problemi muscolari, c’è Ikwuemesi, con Tchaouna e Candreva sulle trequarti. In mediana Maggiore con Coulibaly e Kastanos. Reparto difensivo affidato a Mazzocchi, Fazio, Pirola e Bradaric. Tra i pali c’è Costil, ancora fuori Ochoa.

Le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Hien, Terracciano; Hongla, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Saponara; Djuric. All. Baroni.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Inzaghi.