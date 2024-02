Verso Cagliari-Lazio, statistiche e precedenti

La Lazio torna in campo sabato alle 15.00 contro il Cagliari nella 24ª giornata di Serie A. I biancocelesti, guidati da Sarri, vogliono risollevare il morale e regalare ai propri tifosi una nuova gioia dopo una serie di prestazioni poco brillanti negli ultimi tempi.

Lazio, i precedenti con il Cagliari

I sardi hanno dimostrato di essere una squadra equilibrata negli ultimi anni, ma l’analisi degli ultimi 36 incontri tra le due squadre mostra un leggero vantaggio per i biancocelesti. Sono 15, infatti, le vittorie conquistate contro i rossoblu, 10 i pareggi tra le due squadre e 11, invece, le volte in cui i padroni di casa sono riusciti a conquistare i tre punti. Questi dati rappresentano un vantaggio storico per i giocatori di Sarri.